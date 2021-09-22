В центре имени Чумакова рассказали о модернизации производства «КовиВака»

Центр имени М. П. Чумакова успешно завершил модернизацию производства вакцины от коронавируса «КовиВак». Это позволит существенно нарастить мощности и сделает вакцину более доступной. Об этом заявил руководитель центра Айдар Ишмухаметов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза, — сказал Ишмухаметов.

Он добавил, что всего в гражданский оборот было выпущено полтора миллиона доз вакцины «КовиВак». До конца текущего года планируется дополнительно выпустить 2,5 млн доз.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что центр имени Чумакова приостановил выпуск «КовиВака» до конца осени. По предположению одного из источников издания, это связано с намерением центра подготовить препарат к экспорту.