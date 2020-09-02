В центре Гамалеи сообщили о следующем этапе испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/db444236-eced-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Одна из задач пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа будет заключаться в исследовании препарата на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как ранее отмечалось, от коронавируса привился российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ему на данный момент 74 года. При этом эксперты отмечали, что для введения вакцины людям за 60 необходимо проведение дополнительных исследований.

Я думаю, что когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять — шесть — семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет, там будут набраны группы добровольцев среди москвичей, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По словам директора центра, он надеется на скорейшее официальное подтверждение сказанного, после чего вакцину официально разрешат применять в работе с людьми старше 70 и 80 лет.

Все участники пострегистрационной базы, подчеркнул Гинцбург, будут обеспечены пристальным вниманием врачей. Добровольцев не станут госпитализировать, однако у них возьмут все необходимые анализы. Также будет вестись электронный мониторинг.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана центром имени Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.