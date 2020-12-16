В центре Гамалеи рассказали о сложности производства вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/126ac4a4-4079-11eb-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА Новости

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о проблемах при производстве любой вакцины от коронавируса. По его словам, в условиях пандемии ни одна промышленность не может произвести необходимое количество препарата.

Ни одна промышленность ни одной страны не может одновременно произвести всего необходимого количества вакцины, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим «лайт-вакцина» может стать компромиссом между необходимостью в короткие сроки пройти пик заболеваемости и смертности и продолжительностью действия медикамента.

Ранее в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса хорошая. Но главная проблема заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства. Он отметил, что необходимо «железо» — заводы и оборудование.

Также он сказал, что специалисты центра Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Как отметил глава государства, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.