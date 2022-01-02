В центре Гамалеи рассказали, как долго может продлиться пандемия

Пандемия коронавируса может затянуться ещё на год, если темпы вакцинации не возрастут, а люди не будут соблюдать необходимые меры безопасности. Если же ситуация изменится в лучшую сторону, то есть шанс завершить пандемию уже в 2022 году. Об этом URA.RU заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Пандемия касается не одной страны, а всего мира. В принципе, у нас есть возможность закончить пандемию, если будет содействие в этом, люди будут соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться. Если нет, она ещё и продлится на следующий год, — сказал он.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, в свою очередь, отметил, что с появлением штамма «омикрон» влияние пандемии на повседневную жизнь людей будет снижаться. Эта разновидность коронавируса не вызывает серьёзных проявлений заболевания, но при этом распространяется так быстро, что вытеснит все остальные штаммы.

Это могла быть ещё одна волна, если бы появился такой штамм, который обладал бы патогенностью, то есть вызывал серьёзные заболевания и распространялся ещё быстрее, чем «омикрон». Но это трудно представить, — заявил вирусолог.

В России в настоящее время заболеваемость коронавирусом идёт на спад. За прошедшие сутки зафиксирован минимальный прирост заражений коронавирусом с 14 сентября — 18 233 случая.

Тем не менее врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов предупредил, что есть риск роста заболеваемости после новогодних праздников. Причинами тому стали большое число контактов между людьми в этот период, низкая численность привитых граждан и нежелание россиян пользовать масками и соблюдать другие ограничения.