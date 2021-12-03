В центре Гамалеи призвали ускорить повсеместное введение QR-кодов

Властям следует ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне и тем самым разграничить общение привитых от коронавируса и не прошедших вакцинацию граждан. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ. Он добавил, что с введением QR-кодов всё равно нужно будет соблюдать меры безопасности.

Я всегда настаивал и настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жёстко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных, — сказал Гинцбург.

Затронув вопрос соблюдения мер безопасности, он объяснил необходимость ношения масок как непривитыми, так и вакцинированными людьми. По словам Гинцбурга, маски защищают первых от заражения, а вторым не позволяют распространять возбудителей инфекции в случаях, когда они являются её носителями, не подозревая об этом.

Ранее сообщалось, что Госдума может уже в середине декабря рассмотреть в первом чтении законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19 или перенесённое заболевание. Предполагается, что принят закон будет в начале 2022 года.

В Совфеде инициативу поддерживают. По мнению сенаторов, учитывая ситуацию в стране, законопроект необходимо принимать в срочном порядке.

Юрист Александр Аграновский предположил, что принятие документа спровоцирует волну исков от граждан против системы QR-кодов. При этом он затруднился спрогнозировать практику разбирательств, так как нормативная база с QR-кодами не проработана.