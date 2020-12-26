В центре Гамалеи оценили опасность нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании и более заразный, чем обычный, не представляет большой опасности, так как вакцины будут против него эффективны, заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Вирусолог призвал не бояться нового штамма, а просто соблюдать все необходимые меры предосторожности,
Он стал более заразным, вот и всё, он более распространён. Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют, — отметил Зуев.
Он подчеркнул, что у нового штамма не изменились антигенные свойства, а это означает, что имеющиеся вакцины будут действовать против него.
Как сообщал NEWS.ru, первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса были выявлены в Японии и Франции.