В центре Гамалеи оценили необходимый коллективный иммунитет в 85%

Обществу следует стремиться к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–85%, заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, этот показатель зависит от заразности вируса, передаёт РИА Новости.

Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если 10, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции. Поэтому коллективный иммунитет, к которому мы должны стремиться, — это 80–85% и выше, — подчеркнул он, отметив, что у «дельта»-штамма коэффициент распространения выше.

Гуин отметил, что в этом случае можно будет говорить о приобретении «феномена коллективного иммунитета». При этом сформирован он может быть как болезнью, так и вакцинацией. Гущин порекомендовал людям со сниженным иммунитетом ревакцинироваться двухкомпонентными вакцинами, так как это повысит вероятность создания напряжённого иммунитета.

Есть данные, которые показывают, что естественная инфекция даёт несколько более стойкую защиту, но это не по всем показателям так и, во-вторых, сопряжено с большим риском непосредственно для человека, — заключил он.

Также Гущин рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом. Он отметил, что у 70% ранее перенёсших COVID болезнь протекает так же тяжело, как и в первый раз. По его словам, вакцинация остаётся наиболее надёжным методом профилактики заражения. Гущин напомнил, что антитела в достаточном количестве для защиты организма вырабатываются только через 21 день после второй дозы препарата. В это время важно соблюдать противоэпидемические меры.