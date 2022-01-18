В центре Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет 75%, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, этого уровня достаточно для защиты от нового штамма коронавируса. Он также отметил, что если сделать ревакцинацию «Спутником Лайт», то защита будет стопроцентная, пишет РИА Новости.

В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону», протективность составляет 75%, — сказал Гинцбург.

Специалист пояснил, что через 6-12 месяцев после вакцинации защита от «омикрона» составляет порядка 56-57%, при этом, если ревакцинироваться «Спутником Лайт», то через шесть месяцев защита против нового штамма составляет 100%.

Гинцбург также подчеркнул, что эффективность «Спутника V» против «омикрона» снизилась в восемь раз, однако этого всё равно достаточно для защиты от вируса. При этом эффективность других вакцин упала в 21 раз, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России разработали тест на нейтрализующие «омикрон» антитела. Пока тест-система не доступна для широких масс населения.

Первые случаи заражения «омикроном» в России были зафиксированы 6 декабря 2021 года. Тогда новый штамм был обнаружен у двух граждан, прибывших из ЮАР. К 14 января, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число заражённых уже превысило 700 человек.

