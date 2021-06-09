В центре Гамалеи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/52828250-c906-11eb-872f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в России, возможно, связан с тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Об этом РИА Новости заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался, — приводит агентство его слова.

Гинцбург порекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 для того, чтобы защитить и себя, и своих близких. Он подчеркнул, что привитые люди, даже в случае заражения переносят заболевание в лёгкой форме.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки прирост заражений превысил 10 тысяч случаев. Это максимальный показатель за последние три месяца.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет рассмотрен законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. При этом он заверил, что в случае принятии инициативы вакцинация от COVID не станет обязательной.