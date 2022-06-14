В центре Гамалеи не исключили создание оспы обезьян, чтобы «насолить» геям Эпидемиолог Бутенко не исключил умышленное распространение оспы обезьян, чтобы навредить геям

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Оспу обезьян могли искусственно создать психически нездоровые люди с «маниакальной идеей» распространения новой пандемии либо с желанием навредить геям и «навести демографический порядок», заявил в эфире радио «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Он отметил, что способ передачи возбудителей инфекции через сперму хорошо известен на примере других заболеваний, таких как лихорадки Эбола и Зика, а также ВИЧ.

У людей определенных с отклонением психики возникают намерения людям причинить неприятности. Или по каким-то социальным, или по расовым отношениям, или по традиционной или нетрадиционной сексуальной связи и так далее. Поэтому как одна из версий это вполне возможно, — сказал Бутенко.

По его словам, это могло произойти случайно или намеренно, как 15 лет назад с утечкой из американских лабораторий сибирской язвы, возбудителей которой отправляли почтовыми письмами.

Можно предположить еще разное. Например, допустим, какой-то маниакально настроенный думает: слишком много населения и все остальное — «навести порядок демографический», — добавил Бутенко.

Ранее руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов заявил, что геи находятся в зоне риска заражения обезьяньей оспой из-за нового способа передачи вируса.

Также в Минздраве Великобритании отметили, что заметная доля выявленных в Великобритании случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин. Поэтому в исследованиях заболевания принимает участие Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH).