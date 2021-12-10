В центре Гамалеи назвали безответственными заявления о лёгкости «омикрона»

Говорить о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» лёгкий, безответственно. Он легко переносится людьми, у которых уже есть иммунитет, но неизвестно, в какой форме будут болеть другие категории пациентов, заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. Его слова приводит ТАСС.

У иммунных людей он может течь в лёгкой форме, но безответственно заявлять, что это «лёгкий» штамм, — сказал специалист.

Он пояснил, что есть те, кто ещё не болел коронавирусом, есть пожилые люди. Как они будут переносить заражение «омикроном», пока неизвестно. Специалистам ещё предстоит провести экспертизу по части влияния нового штамма на различные группы людей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы COVID-19 при заражении новым штаммом «омикрон» коронавируса могут развиваться гораздо быстрее, чем при ранних вариантах, включая «дельту». Также у заражённых «омикроном» почти не встречается потеря обоняния и отсутствуют нарушения вкуса.

В России, согласно данным Минздрава, «омикрон» выявлен у двух человек, вернувшихся их ЮАР. Болезнь у них протекает в лёгкой форме.