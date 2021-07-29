В Центральном детском магазине Москвы обнаружен труп мужчины

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Липская, которая пыталась выгнать с детской площадки детей с аутизмом, извинилась и объяснила своё поведение. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую [компанию], потому что...