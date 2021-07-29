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В Центральном детском магазине Москвы обнаружен труп мужчины

15:15, 29 июля 2021
В Центральном детском магазине Москвы обнаружен труп мужчины
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Труп мужчины найден в здании Центрального детского магазина (ЦДМ). Как сообщает АГН «Москва», тело принадлежало работнику торгового центра.

В комнате радиоцентра на своём рабочем месте был найден мёртвым 42-летний механик. Следов насильственной смерти на теле не нашли, — говорится в сообщении.

Предположительно, у мужчины отказало сердце. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что тело 16-летнего подростка нашли в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском. Смерть подростка наступила от удара током.

В прокуратуре отметили, что силовики дадут оценку соблюдению федерального законодательства в сфере безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.

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