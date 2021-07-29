В Центральном детском магазине Москвы обнаружен труп мужчины

Труп мужчины найден в здании Центрального детского магазина (ЦДМ). Как сообщает АГН «Москва», тело принадлежало работнику торгового центра.
В комнате радиоцентра на своём рабочем месте был найден мёртвым 42-летний механик. Следов насильственной смерти на теле не нашли, —
говоритсяв сообщении.
Предположительно, у мужчины отказало сердце. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что тело 16-летнего подростка нашли в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском. Смерть подростка наступила от удара током.
В прокуратуре отметили, что силовики дадут оценку соблюдению федерального законодательства в сфере безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.