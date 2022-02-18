В центрах госуслуг появились кабинки для оформления загранпаспорта

В центрах госуслуг появились криптокабинки, где можно оформить загранпаспорт сроком на 10 лет. Как сообщается на сайте портала «Мои документы», для получения услуги можно записаться на портале mos.ru. Устройство отсканирует документы, примет отпечатки пальцев и сделает фото. Готовый документ можно будет забрать на приёме у специалиста.

Москвичи получат паспорт через месяц, гости столицы, в том числе имеющие регистрацию по месту пребывания в Москве, — через три месяца, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. В результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а граждане смогут сдавать образцы лица и голоса через мобильное приложение. При этом не исключено, что получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, может стать недоступным.

Сами же россияне при этом весьма неохотно сдают биометрию, а президент InfoWatch Наталья Касперская полагает, что эти данные при передаче их через мобильное приложение могут быть доступны третьим лицам. По её словам, злоумышленники смогут получить эти данные через установку на смартфон зловредного ПО или использование социальной инженерии.