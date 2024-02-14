В ЦБ предложили новый способ борьбы с мошенниками Набиуллина предложила ввести лимит на внесение наличных с токенизированных карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений, сообщила РИА Новости глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, эта мера направлена на борьбу с мошенническими преступлениями.

Как объяснила Набиуллина, проблема мошенничества во многом решается благодаря безналичным переводам, но в России также регистрируются случаи внесения наличных средств на счет преступника. Она указала, что люди для этого берут в банке кредиты наличными и переводят их злоумышленникам.

Для того чтобы этого не было, все-таки [стоит] рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал, — объяснила глава ЦБ.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в России в последнее время участились случаи, когда злоумышленники убеждают клиента банка добавить себе в телефон якобы новую защищенную карту и перевести на нее деньги, которые потом обналичивают.

Второй он назвал «схему с кредитами». Клиенту банка сообщают о якобы выданном ему потребительском кредите, а для отмены операции предлагают сделать заявку на новый и перевести средства на якобы защищённый счёт. В худшем случае клиент может лишиться не только своих денег, но и стать должником банка.