В ЦБ поддержали идею отмены комиссий при оплате ЖКУ

https://static.news.ru/photo/ab3ebc92-c500-11eb-9a1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Банке России поддерживают идею об отмене комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что соответствующий законопроект уже обсуждается. Регулятор согласен с упразднением комиссий, но необходимо определиться, кто будет покрывать эти расходы.

Это требует наведения порядка, но не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать, — цитирует Набиуллину агентство.

Сейчас комиссии при оплате услуг ЖКХ составляют 0,5–2% независимо от того, каким именно образом совершается платёж: через кассу, банкомат или онлайн. Ранее с инициативой отмены сборов выступили в Госдуме. Президент Владимир Путин поддержал её и поручил рассмотреть возможности для реализации.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Они будут формироваться на основании показателей постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые определит ФАС, а также количества точек поставок теплоэнергии потребителям.