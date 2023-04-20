В ЦБ оценили возможность шпионить за гражданами с помощью цифрового рубля Центробанк РФ: возможность тотальной слежки с помощью цифровых рублей является слухами

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Слухами назвали в Банке России информацию о том, что с помощью цифровых рублей можно будет следить за населением страны. По словам директора департамента национальной платежной системы Аллы Бабкиной, к платформе цифрового рубля предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и в дальнейшем система будет лишь улучшаться. Речь Бабкиной приводят «Аргументы и факты».

Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет, — сказала представитель ЦБ РФ.

Бабкина пояснила, что у цифрового кошелька не будет паролей, для доступа к нему владельцу необходимо пройти идентификацию в банке и получить ключ. Если с последним что-либо случится, человек сможет вновь обратиться в банк и пройти повторную процедуру.

Представитель ЦБ также заверила, что никакого принудительного перевода зарплат и пенсий в цифровые рубли не планируется. То же самое касается и социальных пособий. Способ получения денежных средств каждый человек сможет выбирать индивидуально.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор уже готов приступить к пилотированию цифрового рубля. По ее словам, после этого ЦБ сможет предложить его всем.

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что цифровой рубль — это не «щит» в руках ЦБ в рамках противодействия санкциям, а еще одна, более современная форма рубля. По словам эксперта, ЦБ позиционирует цифровой рубль как еще одну, третью форму рубля, поэтому плюсы и минусы у него будут ровно такими же, как у любых других видов платежных единиц.