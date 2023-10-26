В Бурятии женщин призвали к выполнению основной миссии Бурятский волонтер Черных призвала женщин рожать больше детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главным предназначением женщины является рождение ребенка, и она не должна надолго его откладывать, заявила Татьяна Черных, известный в Бурятии волонтер, общавшаяся с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «МК в Бурятии», девушка на своей странице в соцсети призвала россиянок выполнить свою миссию, а лучше — два, три или четыре раза.

Волонтер поинтересовалась у своих подписчиц, как, по их мнению, можно повлиять на улучшение ситуации с рождаемостью в России, отмечает издание. Черных напомнила, что десять лет назад средний возраст женщины при рождении первого ребенка составлял 21–23 года, в то время как сегодня рождение первенца происходит в возрасте 28–32 лет.

А по второму и третьему ребенку — вообще большой вопрос, — констатировала Черных.

По ее мнению, сегодня у женщин изменились жизненные приоритеты: они хотят сделать карьеру, пожить для себя, попутешествовать. Также многие жалуются на отсутствие собственного жилья и денег. Однако, как заявила Черных, последнее утверждение весьма спорно, так как государство оказывает серьезные меры поддержки мамам с детьми.

Бог дает ребенка, а, значит, и на ребенка! <...> Материнский капитал, выплаты и пособия на детей, региональные меры поддержки в каждом субъекте свои. Одним словом, не аргумент, чтобы откладывать рождение детей, — написала волонтер.

При этом она заметила, что пока в ее семье воспитывается двое детей, «но если даст бог, и третий обязательно будет».

Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб сочла недальновидной инициативу об ограничении возраста выплаты материнского капитала 30 годами. Она назвала «бредом» и «глупостью» предложение ряда депутатов выдавать материнский капитал на первенца только родившим до 25–30 лет.