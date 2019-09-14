https://static.news.ru/photo/7367d526-d6df-11e9-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского в ходе несанкционированного митинга.

По данным регионального главка МВД, им оказался 29-летний житель Улан-Удэ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти), мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее News.ru писал, что уголовное дело было заведено в Бурятии в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ, не согласных с данными местного избиркома по итогам выборов мэра города. Следствие полагает, что 12 сентября один из митингующих «распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза».