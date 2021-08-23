Задержали мошенников, похитивших у дочери лётчика Чкалова 23 млн рублей

В Бурятии полиция задержала троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей с банковского счёта 82-летней пенсионерки, дочери Героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова. Видео спецоперации опубликовало «МВД-Медиа».

Оперативниками Московского уголовного розыска во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве раскрыто дерзкое преступление, совершённое в отношении дочери легендарного лётчика Валерия Чкалова, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вбегают в дом и задерживают подозреваемого. Троих молодых людей этапирoвали из Бурятии в Москву.

Как установило следствие, в апреле Ольге Чкаловой позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Последние сообщили, что персональные данные женщины находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счёт. Потерпевшая, введённая в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в России стали использовать для обмана новую легенду, выбирая в жертвы ипотечных заёмщиков. Зная дату платежа и его размер, они пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета. Мошенники оставляют жертву в покое, только когда узнают, что она намерена платить в отделении банка.