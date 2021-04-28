Оказавшуюся в плене колтунов собаку-швабру обнаружили в Бурятии

https://static.news.ru/photo/f6e52eca-a826-11eb-bc83-96000091f725_660.jpg Фото: pravo_na_zhizn03/instagram.com

Волонтёры Бурятии обратились к жителям с призывом помочь найденной собаке. Животное нашли жители на одной из улиц Улан-Уде. То, что это собака, люди догадались только по чёрному носу, торчащему из чудовищных зарослей шерсти, сообщает «КП-Иркутск».

Волонтёры движения «Право на жизнь» впервые увидели такую запущенную бездомную собаку. Несмотря на то что животное из-за гигантских колтунов передвигалось по городу практически вслепую, поймать его удалось только спустя несколько дней, пишет издание.

По словам волонтёров, им удалось срезать уже часть шерсти. Её вес составил 5 кг. Остальные колтуны можно удалить только с помощью профессионального грумера. Лишь после стрижки собаку можно будет искупать.

Найдёныша пока назвали Лохматуш. Останется с ним эта кличка или нет, зависит от того, какого он пола. Пока из-за шерсти определить это невозможно.

На своей странице в Instagram волонтёры обратились к подписчикам за помощью для оплаты услуг грумера, осмотра врача и покупки всех необходимых вещей для животного.

Пользователи соцсети в комментариях к посту предположили, что Лохматуш — это вылитый пудель, другие — что это не меньше чем командор.

Ранее сообщалось, что в Саратове ветеринары спасли собаку с алкогольным отравлением. Питомец по кличке Жуля разгрызла бутылку с пивом и выпила 0,3 литра напитка.