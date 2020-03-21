Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Брянской области.
Об этом сообщает правительство региона. По его данным, пациентка недавно вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 22 марта в России зарегистрировано более 300 случаев заражения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 35 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье. Один пациент уже поправился и выписан. Такие данные приводит оперштаб Московской области.
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