https://static.news.ru/photo/f4fd0592-6c36-11ea-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Gorovykh/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Брянской области.

Об этом сообщает правительство региона. По его данным, пациентка недавно вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 22 марта в России зарегистрировано более 300 случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 35 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье. Один пациент уже поправился и выписан. Такие данные приводит оперштаб Московской области.