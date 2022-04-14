В Брянской области после украинского обстрела отменили школьные занятия

После обстрела в Климовском районе Брянской области, который граничит с Украиной, власти решили отменить занятия в школах. Об этом сообщила директор департамента образования и науки российского региона Елена Егорова, добавив, что по желанию родителей может быть представлена возможность поездки в санаторий, сообщает ТАСС.

Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий, — приводит её слова агентство.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ граничащего с Украиной Климовского района Брянской области пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Отмечается, что трое из пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

Также в четверг сообщалось, что в результате обстрела из миномётов погранпункта в Брянской области с украинской стороны две машины беженцев получили повреждения. При этом никто из находившихся в тот момент в автомобилях не пострадал.