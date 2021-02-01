В британском посольстве отказались комментировать видео с сотрудником ФБК

https://static.news.ru/photo/c3e48232-64b5-11eb-b66a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В посольстве Великобритании в России отказались комментировать обнародованное видео встречи члена Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с Джеймсом Фордом — якобы тайным агентом британской спецслужбы.

Мы никогда не даём комментариев относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов, — приводит РИА Новости ответ британского диппредставительства.

Видеозапись, на которой Ашурков встречается с Фордом, была сделана в Москве сотрудниками контрразведки и опубликована телеканалом RT. Британец и представитель ФБК встречаются в одном из московских ресторанов и якобы обсуждают планы по усилению давления на российскую власть.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Фонда борьбы с коррупцией сами подтвердили статус организации как де-факто, так и де-юре. Они сделали это, по мнению Пескова, обратившись к властям США с призывом ввести очередные санкции против российских граждан.