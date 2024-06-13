В Британии назвали условие прекращения ударов по России западным оружием Кэмерон: удары по РФ прекратятся после ухода с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Storm Shadow

Удары по территории России западным оружием прекратятся в том случае, если она выведет войска с Украины, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможной реакции Москвы на удары западным оружием по РФ.

Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска, — заявил он.

Кэмерон уже говорил о праве Украины наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

Кэмерон также призывал западных лидеров «пересидеть» президента РФ Владимира Путина в рамках конфликта на Украине. По словам британского политика, Запад должен принять более жесткую позицию по отношению к РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова Кэмерона о том, что у Украины есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения, могли быть или неудачной попыткой самопиара, или намеренным дезавуированием официальной позиции Лондона. Она отметила, что заявления Лондона можно толковать как угодно и этим пользуется Киев в вопросах применения западного оружия.