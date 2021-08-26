В брендбуке «Госулуг» нашли требование использовать только образы славян

Руководство по использованию бренда «Госуслуги» содержит требование избегать использования образов людей неславянской внешности. Соответствующий документ был опубликован на сайте сервиса в качестве действующего брендбука, однако после его нахождения и появления информации об этом в СМИ он перестал открываться.

Текст руководства всё ещё доступен в кеше Google.

При поиске фотоизображений избегать использования образов людей неславянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации, — говорится в описании стиля изображений портала.

Это руководство было создано в 2015 году. В руководстве Минцифры признали формулировку некорректной. В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать новый гайдлайн, пишет ТАСС.

В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном, — рассказали в министерстве.

Ранее корпорация Apple уволила бывшего сотрудника Facebook Антонио Гарсиа Мартинеса, которого наняла накануне. Причиной стало массовое недовольство других работников женоненавистническими взглядами их нового коллеги.