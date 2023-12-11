В Бразилии сообщили, что президент Лула отказался встречаться с Зеленским O Globo: Лула отказал Зеленскому во встрече перед визитом последнего в Аргентину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Украины Владимир Зеленский хотел встретиться со своим бразильским коллегой Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo. Просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда бразильский лидер и представители МИД страны участвовали в саммите Меркосур.

Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва. — NEWS.ru) ему отказал, — говорится в публикации.

Ранее бразильский лидер обвинил Совбез ООН в бессилии на украинском направлении. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом мирному урегулированию наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

До этого глава Бразилии допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.