В Бразилии реставрируют статую Христа-Искупителя

https://static.news.ru/photo/b5e56b4e-1936-11eb-b323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fernando Souza/dpa/Global Look press

Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро начали реставрировать. Процесс закончат через год.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы точно понять, что именно происходит с монументом. Только так мы сможем наилучшим образом устранить все недостатки, — цитирует телеканал Globo архитектора Кристину Вентуру.

На данный момент идёт поиск повреждений статуи. Кроме того, началось возведение строительных лесов, которые обеспечат доступ ко всем участкам монумента. В процессе заняты 40 специалистов, среди которых инженеры, геологи, архитекторы, альпинисты, создатели 3D-проекций, скульпторы, каменщики и электрики. Кроме того, в ходе работы будут применяться беспилотники.

Вентура отметила, что уже выявлены повреждения на среднем пальце правой руки, на голове и с левой стороны основания статуи. Они могли быть вызваны ударами молнии или коррозией металлического каркаса.

Официальное открытие статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. К 90-летнему юбилею она будет отреставрирована.

Ранее NEWS.ru писал, что на Аляске решили убрать памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову. Мэр города Ситка Гэри Пэкстон заявил, что монумент будет перенесён в музей в «уважительной и позитивной манере». Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на Русском Севере».