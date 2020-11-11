В Ботсване нашли алмаз весом 998 карат

https://static.news.ru/photo/f641263e-2443-11eb-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Алмаз весом в 998 карат был найден на шахте Карове в Ботсване. Он вошёл в четвёрку самых крупных алмазов.

Как сообщают представители компании Lucara Diamond, найденный камень ювелирного качеств. Алмаз стал одним из четырёх крупнейших камней, которые когда-либо были добыты мировой промышленностью, пишет агентство Bloomberg.

По своему весу он уступает лишь добытому в 1905 году в ЮАР легендарному алмазу «Куллинан» весом в 3 106 карат. Отмечается, что найденный в 2015 году в той же шахте другой камень, массой в 1 109 карат, был продан за $53 млн.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России. В 2019 году африканская страна добыла 23,6 млн карат алмазов на сумму в $3,43 млрд. При этом камни из Ботсваны стоят в несколько раз дороже аналогичных камней из Австралии или Канады.

Известно, что кристаллы алмаза состоят из углерода, только с видоизменённой молекулярной решеткой.

Как писал NEWS.ru, предприниматель из Великобритании Дейл Винс планирует создать экологически чистое производство по синтезированию алмазов.

Для создания драгоценных камней его заводу потребуются углекислый газ из окружающей атмосферы, ветер, солнечная энергия и собранная из осадков вода.