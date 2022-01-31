В Booking заявили, что выплатят штраф 1,3 млрд рублей

Booking разочарован решением российского суда по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Оборотный штраф наложила ФАС за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен. Ранее компания выполнила все требования регулятора, позволив гостиницам устанавливать более низкие тарифы.

Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия, — заявили в компании.

31 января девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность наложения Федеральной антимонопольной службой штрафа на агрегатор отелей Booking.com B.V. в размере более 1,3 млрд рублей. Суд отклонил жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

При этом компания, предоставляющая сервис по бронированию отелей, в декабре 2021 года выполнила требования ФАС об отмене паритета. После чего Booking больше не сможет влиять на более низкие цены, которые выставляют гостиницы на других площадках. Согласно условием о паритете цен отели и другие места размещения были обязаны поддерживать во всех каналах продаж единые цены и данные о наличии мест, какие они предоставляли агрегатору Booking.com.

Благодаря суду стала известна годовая выручка компании в России. Так, за 2018 год Booking заработала 11,3 млрд рублей.