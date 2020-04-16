В большинстве вузов летняя сессия пройдёт в режиме онлайн

Большая часть российских вузов приняла решение провести летнюю сессию дистанционно.
Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, решение принято в связи с пандемией коронавируса.
В летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн, — рассказал он телеканалу «Россия 24».
Фальков подчеркнул, что таким образом вузы решили проблему промежуточной аттестации в условиях пандемии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за пандемии COVID-19 рассматривается возможность провести весеннюю сессию в высших учебных заведениях с творческой спецификой в онлайн-формате. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.