В большинстве вузов летняя сессия пройдёт в режиме онлайн

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В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по Московской области сообщили, что врачи зафиксировали 467 случаев заболевания коронавирусом в регионе за сутки.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек, — говорится в сообщении оперштаба. 11 марта Всемирная организация...