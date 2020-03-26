https://static.news.ru/photo/770751c2-6f9e-11ea-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Главврач больницы в Коммунарке, где лечат больных с COVID-19, рассказал, почему Владимир Путин облачился в спецкостюм жёлтого цвета. По его словам, комбинезон российского лидера отличался от защитной одежды медперсонала только цветом.

Только у него жёлтого цвета костюм оказался его размера, а мы в белых, — рассказал он в интервью Нюте Федермессер, опубликованном на её YouTube-канале.

По словам Дениса Проценко, глава государства, в отличие от других медиков, использовал маску с более высоким классом защиты. Это стало необходимостью, поскольку он входит в потенциальную группу риска, пояснил врач.

Визит Путина в Коммунарку состоялся 25 марта. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.