В больнице Таганрога объяснили видео с трупами умерших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c7d8feee-185d-11eb-8016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач больницы Таганрога Дмитрий Сафонов опроверг наличие проблем с вывозом умерших от коронавируса. Ранее в Сети широкий резонанс получили снятые в коридоре медучреждения кадры с телами погибших.

Тела умерших вечером людей вывозили утром, потому что ночью выше опасность заражения. Их было четыре. Тогда и было снято нашумевшее видео. Труп умершего от коронавируса — это источник инфекционной опасности. Поэтому было принято решение минимизировать риски, — приводит НСН слова Сафонова.

Он также опроверг данные о том, что трупы якобы лежали рядом с живыми людьми. Таким образом главврач прокомментировал появившиеся в Интернете сообщения о том, что в больнице тела погибших от коронавируса двое суток лежали в коридоре. Это попало на видео, которые затем были опубликованы в Интернете.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 октября в ковид-больнице Ростова-на-Дону скончались 13 больных из-за перебоев с подачей кислорода. Сейчас в ситуации разбираются следственные органы. По воспоминаниям реаниматолога, дежурившего в тот вечер, пациенты, оставшись без кислорода, молили о помощи.