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В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

РИА Новости: Никита Михалков остается в реанимации

Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в больнице в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января.

Он в реанимации, — сказал представитель больницы.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

9 января РИА Новости сообщало, что 77-летний режиссер остается в реанимации. Позже Telegram-канал Mash писал, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует. 10 января сам режиссер сообщил в Telegram-канале, что по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей, не назвав причину госпитализации. Он поблагодарил подписчиков за неравнодушие и призвал их доверять только той информации, которая будет публиковаться на его канале.