В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/a41f749a-4cf8-11eb-8359-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной 25 декабря с коронавирусной инфекцией в клиническую больницу № 122 в Санкт-Петербурге, остаётся стабильным.

Состояние без изменений. Ночь прошла спокойно, — сообщили ТАСС в клинике.

Актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое.

Вместе с ней была госпитализирована дочь Варвара и внучка Анна. У них нет таких осложнений, как у именитой артистки, но они пока также находятся в больнице.

Известно, что перед госпитализацией Фрейндлих в течение недели лечилась самостоятельно, находясь дома. Сейчас у 86-летней артистки диагностировано обширное поражение лёгких.

По словам актёра Олега Басилашвили, Фрейндлих заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не видели необходимости в госпитализации. Артистка очень не хотела, чтобы о её болезни узнали поклонники, писал NEWS.ru.