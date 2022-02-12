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В больнице Кузбасса пациенты лежали рядом с умершим от рака мужчиной

10:20, 14 февраля 2022
В больнице Кузбасса пациенты лежали рядом с умершим от рака мужчиной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пациенты терапевтического отделения Междуреченской больницы Кемеровской области полтора часа пролежали в палате с трупом, рассказал один из пациентов. Всё это время они ждали, когда тело умершего от рака крови мужчины увезут в морг, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Руководство медучреждения начало служебную проверку. 

Один из соседей умершего записал видео, в котором рассказал, что уже больше часа труп мужчины никто не забирает. Всем пациентам пришлось находиться с ним в небольшой палате два на три метра.

Они накрыли его одеялом и ждали помощи. В морг погибшего увезли только спустя полтора часа. 

Как позже заявил главврач, в больнице созвали комиссию, которая оценит действия медперсонала и найдёт виновных. Автору видео он принёс извинения.

Ранее эксперты Росздравнадзора начали проверку обстоятельств гибели пациентов после обследования в диагностическом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. Как сообщается, пострадавшим пациентам проводили исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. В итоге три пациента скончались после проведения обследования, ещё троих удалось спасти.

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