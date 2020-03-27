https://static.news.ru/photo/b42414fc-700a-11ea-88c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заверил, что в больницах области достаточно мест для пациентов с коронавирусом, никто не будет лежать в коридорах.

Также в начале апреля планируется открыть в Звенигороде ещё два новых корпуса на 460 мест для инфекционных больных, 35 из них оборудуют аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По словам Воробьёва, сейчас самое сложное — достать аппараты ИВЛ в необходимом количестве.

Всего у нас 1,2 тысячи ИВЛ в работе сейчас, но мы не можем взять ИВЛ и оголить другие участки. Нужно дополнительно 1,2 тысячи. Мы уже 550 ИВЛ купили, нам нужно ещё добрать 700, чтобы быть оснащёнными по полной программе, — сказал глава региона.

В настоящее время в регионе почти 500 свободных мест в инфекционных отделениях больниц, не занято 476 коек. Дополнительные инфекционные отделения также откроются в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме и Солнечногорске, пишет телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из них в Москве — 157. Общее количество подтверждённых заражений достигло 1036 в 58 субъектах.