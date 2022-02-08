В Бийске тренер по боксу избил до смерти бывшего росгвардейца

В одном из баров Бийска (Алтайский край) произошла драка двух посетителей, в результате которой скончался 29-летний мужчина — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии. Региональное управление СК России возбудило дело в отношении 32-летнего подозреваемого, предположительно, тренера по боксу Павла Мамешина.

По данным следствия, вечером 21 января 2022 года в одном из баров города Бийска между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого произошла драка. 32-летний местный житель нанёс несколько ударов 29-летнему мужчине, в результате которых он упал и ударился головой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 января потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как к Мамешину подхoдит мужчина, что-то ему говорит, при этом их лбы соприкасаются. После этого бокcёр начинает его бить, в какой-то момент участники драки падают, их пытаются разнять, но через несколько мгновений боксёр наносит ещё cерию ударов, после чего потерпевший остaётся лежать на полу без движения.

Ранее Московский областной суд вынес приговор нескольким фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, совершённом в 2019 году. Минимальный срок наказания — пять лет колонии общего режима — получил бармен Нарек Степанян. Артур Акобян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян и Саак Саакян получили по 5,5 года колонии.

1 июня 2019 года спецназовец попытался остановить лиц, напавших на незнакомого ему мужчину. Он несколько раз выстрелил из травматического оружия, а его самого ранили ножом в грудь. Молодой человек скончался на месте.