В Бийске мать выкинула младенца из окна

В Бийске мать выкинула грудного ребёнка из окна и попыталась свести счёты с жизнью. Об этом пишет «112».

Женщина выбросила малыша с седьмого этажа. К счастью, ребёнок выжил, его мать получила травмы во время попытки самоубийства. На текущий момент они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

На момент инцидента в квартире также находился пятилетний ребёнок. Где был отец или опекун двух детей, неизвестно. Также не уточняется, что будет с детьми после действий матери.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и разбираются в причинах инцидента. Другие подробности неизвестны.

Ранее в Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась. Инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже. В момент трагедии мать детей находилась в душе. Кроме того, в квартире также была бабушка.