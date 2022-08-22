В Би-би-си назвали причину пропажи сериалов с «Кинопоиска» Би-би-си отзывает лицензии на контент в России

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В библиотеке российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут недоступны для просмотра некоторые произведения британской вещательной корпорации BBC (Би-би-си), поскольку организация отозвала свою лицензию на них, передаёт РБК со ссылкой на источник в BBC.

Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей, — говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что на «Кинопоиске» уже недоступны для просмотра такие сериалы от BBC, как «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предупреждение», при этом всё ещё можно посмотреть «Тюдоров», «Доктора Кто», «Мерлина» и некоторые другие.

В пресс-службе «Кинопоиска» связывают исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями: приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В нынешних условиях заключение контрактов и расчёт по ним занимают больше времени.

Ранее сообщалось, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Так, на сервисе «Кинопоиск» оказались недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». В других сервисах признают, что сроки контрактов с зарубежными кинопроизводителями уже истекли, поэтому эксперты не исключают массовый отток пользователей.