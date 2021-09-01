В Беслане началась акция памяти жертв теракта в школе

В Северной Осетии начались мероприятия в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.

В Беслане начались памятные мероприятия, посвящённые 17-й годовщине теракта в школе № 1. Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия, — сообщили в пресс-службе.

Террористы Шамиля Басаева захватили школу 1 сентября 2004 года. Они потребовали встречи с рядом высокопоставленных лиц, освобождение арестованных боевиков, вывод федеральных войск с территории Чечни и признание независимости Чеченской республики Ичкерия (террористическая организация). Единственный, кто встретился с ними — бывший президент Ингушетии Руслан Аушев.

Днём 3 сентября в школе произошли два взрыва и начался штурм. Всего погибли 334 человека, из них 186 детей и 10 сотрудников спецслужб.

У правозащитников остались вопросы о том, насколько правильными были действия российских спецслужб, можно ли было предотвратить такие жертвы. Дело рассматривал ЕСПЧ и по итогам обязал Россию выплатить родственникам погибших и пострадавших около €3 млн.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь с реабилитацией, обучением пострадавших в Беслане и строительством пантеона в честь погибших.