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В бесхозной ячейке «Сбера» нашли пистолет 1908 года

14:01, 26 июня 2021
Фото: Wikimedia

Сотрудники «Сбера» обнаружили в бесхозной ячейке в Москве пистолет «Борхард-Люгер» 1908 года и патроны к нему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники отделения «Сбера» на Большой Грузинской улице при вскрытии ячейки с просроченной арендой обнаружили пистолет «Борхард-Люгер» (модели «Парабеллум») 1908 года выпуска и 47 патронов калибра 9 мм, — говорится в сообщении.

Пистолет находится в рабочем состоянии и был пригоден для стрельбы. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что хранение ценностей в сберегательной ячейке может оказаться опасным. Злоумышленникам не составит труда скопировать паспорт человека, а доказать, что в депозитарии хранилась крупная сумма денег, удаётся не всем. Источник в банковской сфере пояснил, что арендой анонимной ячейки чаще всего пользуются люди, желающие скрыть нелегальный доход. Нередко за ограблениями ячеек стоят сами сотрудники банка, но доказать это фактически невозможно.

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