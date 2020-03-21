https://static.news.ru/photo/03bf47b8-6b7c-11ea-abfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Depo Photos/Global Look Press

Министерства здравоохранения Белоруссии сообщило о росте числа инфицированных коронавирусом с 69 до 76 человек .

На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что ещё 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. При этом часть из пациентов данной категории после прохождения лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Всего же в Белоруссии сделано более 20 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе.