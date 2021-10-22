Водителям белгородских автобусов запретили перевозить пассажиров без масок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, в особенности в общественном транспорте. Среди предлагаемых им методов — штрафы и тотальный контроль. На заседании оперативного штаба по коронавирусу было принято решение перенести ответственность за отсутствие масок у пассажиров на перевозчика, передаёт «Мир Белогорья».

Начиная с завтрашнего дня, начиная с ЕТК (Единая транспортная компания. — NEWS.ru) каждый час штрафовать. Отсутствие маски хоть у одного пассажира — протокол административный на руководителя. И не за счёт предприятия, а за счёт зарплаты, — заявил губернатор.

При этом в документе, который был разослан департаментом строительства и транспорта Белгородской области главам муниципалитетов, говорится о том, что «необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания».

По итогам совещания губернатор сообщил о введении в Белгородской области локдауна, который продлится в регионе с 30 октября по 7 ноября. По данным Роспотребнадзора, эпидобстановка остаётся сложной: общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 60 тысяч человек.

Ранее мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Центры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты, а сама мера позволит властям идентифицировать злостных нарушителей.