В Белгородской области отвергли сообщения о попытке прорыва танков ВСУ

Глава администрации Белгородского райoна Белгородской области Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военноcлужащих на территорию Белгородской области на танках. Таким образом он отреагировал на сообщения о попытке прорыва ВСУ со стороны Харьковской области и бое у погранпункта.

Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района всё спокойно, — написал Перцев в Telegram-канале.

Ранее стало известно об обстреле украинскими военными села Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто в результате атаки не пострадал, жителей сёл Безымено и Сподарюшено временно вывезли, а населённые пункты обеспечили дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников народных дружин и казаков.

Как сообщалось, 1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России.