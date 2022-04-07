В Белгородской области на границе с Украиной прозвучали взрывы

На границе с Украиной в Волоконовском районе Белгородской области прозвучали взрывы, их причина устанавливается, но это не обстрел. Об этом заявил глава администрации района Сергей Бикетов, который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал обращение к жителям.

Сегодня в первой половине дня в нашем районе были слышны хлопки. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района всё спокойно. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало. Мы точно понимаем, что это не обстрел, — написал он.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке.

Погибших в результате ЧП не было. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.

СКР расценил атаку на нефтебазу как теракт и возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех, кто отдавал и исполнял «преступный приказ» об атаке, чтобы виновные понесли наказание в соответствии с законом.