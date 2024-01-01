В Белгороде соседи спасли мать с дочкой, в квартиру которых прилетел снаряд

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде соседи спасли мать с дочкой, в квартире которых загорелся газопровод из-за попадания снаряда ВСУ, передает LIFE.ru. Женщины пытались выбраться сами, но дверь заклинило, тогда на помощь пришли жильцы дома и открыли квартиру ломом.

Хозяин квартиры на Народном бульваре Александр рассказал изданию, что его сестра и мама находились на кухне и готовили салаты к празднику, когда Вооруженные силы Украины начали обстреливать город. Мужчина, проживающий отдельно, приехал к родственницам сразу, как узнал о случившемся. Новый год всей большой семьей белгородцы отмечали в однокомнатной квартире Александра, «в тесноте, но вместе», подчеркнул собеседник.

Жилье обещали полностью восстановить в течение четырех-пяти дней. Комментируя произошедшее, мужчина заявил, что его семью «не запугать».

Ранее сообщалось, что медики спасли жизнь белгородцу, достав из его головы небольшой осколок от украинского снаряда, которым он был ранен при атаке ВСУ на город. Ранение также получила дочь мужчины — осколок попал ей в бедро. Пострадавшие остались живы благодаря быстрой и грамотной работе медиков.