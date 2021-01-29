В Белгороде обыскивают квартиру главы штаба Навального

https://static.news.ru/photo/8e33b24e-639c-11eb-94a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На съёмной квартире координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Белгороде Максима Климова проходит обыск. Об этом сообщил его адвокат Руслан Лапшин.

Максим снимает комнату в двухкомнатной квартире на проспекте Славы, его соседи не имеют отношения к его политической деятельности, но у них тоже проходит обыск, — приводит слова юриста «Коммерсант».

Адвокат полагает, что его подопечному может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарных мер безопасности. Благодаря этому у правоохранительных органов могут быть основания продлить пребывание Климова под арестом, а затем вновь задержать его после освобождения.

Отмечается, что Максим Климов был задержан во время акции в поддержку Навального 23 января. Он арестован на девять суток в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как ранее писал NEWS.ru, в Благовещенске никто не пришёл на акцию в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. На площади Победы в центре города работает снегоуборочная техника, а также дежурят наряды полиции.