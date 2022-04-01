В Белгороде не выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара

В воздухе жилого сектора, расположенного рядом с горящей нефтебазой в пригороде Белгорода, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. На данный момент к белгородским спасателям в тушении пожара присоединились специалисты из Курской и Воронежской областей, сообщает ТАСС.

На данный момент из жилого района близ горящей нефтебазы эвакуировали почти 1,2 тысячи человек, но концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимых норм. Площадь возгорания резервуаров в свою очередь достигла 1200 квадратных метров, ещё два резервуара были повреждены и дали течь. Пожарным уже удалось потушить половину из шести загоревшихся цистерн с бензином и дизтопливом, однако есть риски дальнейшего распространения огня ещё на одну ёмкость.

Напомним, информация о возгорании на белгородской нефтебазе поступила на дежурный пульт МЧС в 05:51 по московскому времени. Согласно официальным данным, при пожаре пострадали два человека, оба — работники предприятия, информации о погибших не поступало. Причиной катастрофы стал авиаудар вертолётов ВС Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте.

В Кремле комментировать ситуацию отказались, тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину о произошедшем доложили, но давать оценку ситуации не в его компетенции. Представитель Кремля также подчеркнул, что произошедшее сложно расценивать как попытку создать комфортные для переговоров с Украиной условия.