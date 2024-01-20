В Белгороде арестованы все фигуранты дела об избиении прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всем шестерым фигурантам дела об избиениях прохожих в Белгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области. Уголовное дело возбуждено по статьям о возбуждении ненависти и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти, а также о хулиганстве.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области продолжается расследование уголовного дела. <...> Всем шестерым [фигурантам] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители также проверяют на причастность к совершению данных преступлений двоих 17-летний жителей Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности задержанных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя инциденты с нападением группы подростков, заявил, что данную ситуацию держат на контроле правоохранительные органы. По его словам, власти города обязаны быстро реагировать на подобные инциденты, особенно в такой непростой обстановке.

Ранее в Сети были опубликованы видео, на которых видно, как группа подростков нападает на людей и избивает их. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она разместила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».