В Белгороде арестован четвертый фигурант дела об избиении прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Белгорода на два месяца заключил под стражу молодого человека, который обвиняется в хулиганстве по делу об избиении прохожих, сообщили ТАСС в суде. Ранее меру пресечения в виде ареста на два месяца также избрали троим его подельникам.

Заключили под стражу на два месяца, — сказала собеседница агентства.

Ранее в Сети были опубликованы видео, на которых видно, как группа подростков нападает на людей и избивает их. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она разместила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В свою очередь представитель МВД России Ирина Волк 16 января сообщила, что по факту произошедшего в отношении подростков было возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре пояснили, что банда состоит из шести человек, пятеро из которых уже задержаны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя инциденты с нападением группы подростков, заявил, что данную ситуацию держат на контроле правоохранительные органы. По его словам, власти города обязаны быстро реагировать на подобные инциденты, особенно «в такой непростой обстановке».